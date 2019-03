Külm ilm tõi kaasa mitu ülekütmist

“Tegemist oli õnnelike õnnetustega, kus keegi viga ei saanud ega suuremat tulekahju ei tekkinud. Siiski tuleb kütta mõistlike kogustega, et vältida ahju ülekuumenemist. Alati tuleb avada siiber ja seda ei tohi liiga vara sulgeda. Väga oluline on, et küttekollet hooldaksid regulaarselt professionaalid, et vältida tahmapõlenguid korstnas,” selgitas Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Maris Moorits.