Hundiuurija Laura Kiiroja: Staarsoe elukäik ei ole ilmselt olnud kerge

Miks on meil üha enam noori üksinda uitavaid hunte? Keskkonnateadlased arvavad, et küttimisnormid on liialt suured. Karjad lüüakse varakult laiali.

Tõepoolest, Eesti huntidel on elu väga raske, iga aasta kütitakse ligemale pool populatsioonist. See põhjustab kindlasti karjade lagunemist ja üksikute huntide arvu kasvu. Kahjuks soodustab see probleemisendite teket. Uuringud on näidanud, et ilma karjata jäänud huntidel, eriti noortel vanemate õpetuseta jäänud võsavillemitel on metsas keeruline hakkama saada. Nad kipuvad lambakarja kallale või küla vahele märksa suurema tõenäosusega kui stabiilses karjas elavad soed. Samal põhjusel suurendab tugev küttimissurve jahihooajavälist huntide suremust, eriti noorte seas.

Sindi paisult Pärnu jõest päästetud hunt oli alles kutsikas. GPS-kaeluse andmed on näidanud, et ta on pärast oma sündmusrohket päeva kõvasti edasi liikunud. Keegi ei tea, kas ja kui palju ta juba enne õnnetust oli rännanud.