Kirik ise on vana, esmamainitud juba 1339. aastal. Kiriku rajajaks loetakse Uexkülle, Liivimaa vanimat aadlisuguvõsa. Kind­lasti teatakse ses paigas kiriku olevat 14. sajandi lõpul, kuna käärkambri põrandas on säilinud kivist hauaplaat, mis on dateeritud aastatega 1390–1400. Sellest ajast on kirik Kivi-Vigalas ikka olnud.