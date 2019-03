Mis sai muusikust, kellele akordionipalad jäid liialt tavaliseks?

Tõepoolest, ta naasis. Muul plaaniski minna Itaaliasse õppima vaid aastaks. “Siiski tundus see variant imelik, et ma niisama tagasi tulen,” meenutas muusik. Nii saigi tuldud Eesti muusika- ja teatriakadeemiasse (EMTA) vahetusõpilaseks. Pärast aastat Eestis otsustas ta Itaaliasse ülikooli tagasi minna ja kooliteed seal jätkata. “Nüüd on jäänud teha veel viimased eksamid ja lõputöö,” rääkis Muul uhkusenoodiga hääles.

Madis Muul leidis armastuse muusika vastu tänu vanaisale. Just tema hakkas poisile õpetama klaverimängu, see pill oli koduski olemas. Järgmine samm oli juba muusikakool, kuhu Muul esimesel korral ei pääsenud, teisel katsel aga küll. “Mäletan, et lugu, mida mängisin, oli “Miki merehädas”,” jutustas muusik. Kui lood ette kantud, otsustas poiss, et tema soovib hoopis akordioni õppida.