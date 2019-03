Alvar Johannes Alev suusatas USA üliõpilaste meistrivõistlustel esirinnas

Sealne ülikool on igal aastal läinud starti võidumõtetega, paraku on nad kolmel aastal järjest teiseks jäänud. Mõõduvõtul liidetakse suusatajate ja mäesuusatajate tulemused ja nii selgub üldvõitja. Kõik märgid näitavad, et tänavugi tuleb hõbedaga leppida.