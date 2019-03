Kohus mõistis last seksuaalselt kuritarvitanud mehe tingimisi vangi

Meest süüdistati selles, et ta astus alaealise tahte vastaselt temaga suguühtesse, ära kasutades lapse seisundit, milles ta ei olnud võimeline vastupanu osutama.

Süüdistuse kohaselt astus mees kahel korral alaealisega suguühtesse. “Esimene tegu pandi pandi toime 2011. või 2012. aasta suvisel ajal ja episoodi puhul jäi tegu mehe tahtest sõltumata lõpuni viimata. Teises episoodis 2014. aastal pani ta oma sõrme lühikest aega alaealise tuppe vägivalda kasutamata. Samuti süüdistati sama meest alla 14aastasele pornograafilise teose näitamises isikuna, kes on varem karistatud lapsporno valmistamise eest,” selgitas Pärnu maakohtu pressiesindaja Jaanika Lusti.

Kohus leidis, et reaalne vangistus pole vajalik. “Kohus arvestas karistuse mõistmisel, et palju aega on möödas ja isik pole rohkem kuritegusid toime pannud,” ütles Lusti.