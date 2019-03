Keeleteadlane Margit Langemets: Sõnad tulevad ja lähevad

Tänavu veebruaris avati keeleportaal Sõnaveeb, mis Langemetsa sõnutsi koondab kõik sõnaraamatud ühte kohta. Endisaja pabersedelitele kogutud keelematerjali asemel on teadlastel nüüd mahukad elektroonsed tekstikogud ja võimsad programmid, mis aitavad tekste osadeks võtta. Peale selle arvab ta, et inimene on see, kes loob hea või halva keele. Ja need “halvad” sõnad jõuavad kaante vahele seetõttu, et neid kasutatakse.