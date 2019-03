Teisipäevani püsib ilm soe ja vihmane

Laupäeva öösel ilm pilvitab. Pärnumaal sajab vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 4–10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2 kraadi ringis.

Päeval on oodata mõõdukat vihma. Õhtul saartest alates sajuvõimalus väheneb. Puhub lõunakaare tuul 2–8 meetrit sekundis, pärastlõunal pöördub saartelt läänekaarde. Temperatuur on umbes kolm kraadi.

Pühapäeva öösel on pilves ilm. Temperatuur kõigub nulli ümber. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, hommikuks pöördub lõunakaarde, puhudes 2–8 meetrit sekundis.

Päeval on oodata nõrka hoovihma ja 3–5 kraadi.

Esmaspäeva öösel prognoosib ilmateenistus Pärnumaale mõõdukat hoovihma. Hommikul Lääne-Eestis sadu lakkab. Ilm on pilves selginemistega. Puhub kagu- ja lõunatuul, pärast keskööd pöördub tuul edelasse, puhudes 5–10, saartel ja rannikul iiliti 15 meetrit sekundis.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab nõrka hoovihma. Puhub edela- ja lõunatuul 4–10, saartel puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhusooja tuleb 3–5 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab vihma, lörtsi, kohati lund. Puhub lõunakaare tuul 3–9, öö hakul saartel puhanguti 12–15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on ulatub -2..+2 kraadini.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Ajuti sajab vihma ja lörtsi. Tuul on muutliku suunaga ja puhub 1–7 meetrit sekundis. Õhusooja on 3–8 kraadi.