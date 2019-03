Osa Pärnu koole õpetab lapsi kehalise kasvatuse tunnis rulatama

Hiljuti leppisid keskuse eestvedaja Rasmus Paimre ja Pärnu linnavalitsuse haridusosakond kokku, et osa kehalise kasvatuse tundidest toimub selles keskuses. Selle nädala kolmapäeval tegid oma esimese tunni seal Tammsaare kooli poisid, reedel aga Kuninga kooli tüdrukud.

"Meie soov oli muuta kehalise kasvatuse tundi huvitavamaks ja anda noortele rohkem võimalusi erinevaid asju proovida. Loomulikult noortele meeldib ka see, et nad saavad kehalise kasvatuse tundidest natuke vaheldust," rääkis Paimre.

Linn toetab ekstreemspordikeskust treeneritasudega ja transpordiga, Eesti riigi poolt on rahastus, et lapsed saaksid bussiga linnast äärelinna sõita täpselt nii, et vahetunniga jõutakse keskusesse.