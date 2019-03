Algas rahvusvaheline mürgistusennetuse nädal

“Eesmärk on teavitada inimesi igapäevastest mürgistusohtudest ja anda soovitusi, kuidas neid vältida. Seekord keskendume kolmele teemale, mille puhul näeme, et vaja on inimesi pisut harida,” ütles terviseameti mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder.