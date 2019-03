Ave Aava: Patsient on ravivigade suhtes väga keerulises olukorras

Liidu juhatuse esimees Ave Aava leiab, et Pärnule on põletavaim probleem noorte arstide nappus. Ülikoolist tulnud tohtrid eelistavad jääda paikseks Tallinnas või Tartus.

Mis on teie hinnangul praegu põhilised meditsiini murekohad, mis eeskätt puudutavad Pärnut?

Meile kui arstidele teeb muret see, et meie ühiskonnas on inimesel liiga väike vastutus oma tervise eest. Tihtipeale pöördutakse arsti poole, kui juba päris hädas ollakse. Ja siis on suhtumine selline, et “tehke mu tervis korda”. Eelkõige vastutab oma tervise eest ikka igaüks ise.

Pärnut puudutab samuti tugevalt arstkonna vananemine ja väsimine. Olemasolevad arstid on head spetsialistid ja harjunud palju tööd tegema, kuid nemadki väsivad. Selge on see, et arstid on täpselt samast materjalist mis ülejäänud inimesed. Noori tuleb vähe peale, arstide liiduski näeme seda liitumisavalduste pealt. Noored tahavad minna Tallinna ja Tartu.

See ei ole küll meditsiiniline probleem, kuid meil, vähemalt Pärnu arstide liidu liikmetel, tilgub süda verd vana haigla hoone pärast. Kurb on vaadata, kuidas see maja laguneb.

Miks noored, äsja ülikooli lõpetanud arstihakatised soovivad minna pigem Tallinna või Tartu, kui ometi on Pärnuski uus ja ajakohane haigla?