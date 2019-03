Õpilaste meemivõistlus: tooni annab humoorikas enesekriitika

Mis on meem?

Meem on infokogum, mis kultuurikeskkonnas valdavalt matkimise teel levib, paljuneb ja muteerub. Tänapäevases populaarses käsitluses on mõiste selle algsest tähendusest lahti monteeritud ja kasutusse läinud teatud tüüpi internetihuumori tähistajana.

Meeme nähakse kui Web 2.0 ja jagamiskultuuri ilmestavat nähtust: nende jagamisele orienteeritus, kopeeritavus ja osaluslikkus loomisel on osalusmeedia põhiparameetrid.

Meemid peegeldavad ja kujundavad üldiseid sotsiaalseid arusaamu ja suundumusi.

Internetimeemi üks definitsioone on: hulk digitaalseid ühikuid, millel on ühine sisu, vorm või seisukoht, mis on loodud teineteisest teadlik olles ja mida on jaganud, matkinud või muutnud paljud kasutajad.

Seega saab meemiks pidada populaarset ühikut, mis lülitub mingisse tuntud samalaadsete ühikute jadasse ja on eelmiste imitatsioon või arendus. Üksik väga populaarne video või makropilt meemiks ei kvalifitseeru.

Allikas: Pärnu Postimees, Wikipedia