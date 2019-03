Libatse algkool jääb veel aastaks

Libatse lasteaia-algkooli tegevus lõpetatakse 1. juulist 2020, nagu otsustasid Põhja-Pärnumaa vallavolikogu liikmed märtsiistungil. Selline otsus on rahvaesindajate vastutulek Libatse külaseltsi 120 allkirjaga pöördumisele, milles kohalikud elanikud põhjendasid kooli säilitamise vajadust veel üheks õppeaastaks, väljendasid muret maja edasise kasutamise pärast ja nentisid, et neid on petetud ühinemislepinguga, millesse kirjutati koolide allesjäämine.