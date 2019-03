Pärnumaal ei tule helkurspreiga piserdamist

Ida prefektuuri ennetustöö koordinaatori Kirsti Hindreuse sõnutsi on selline abivahend praegu kasutusel ainult Ida prefektuuris ehk Ida- ja Lääne-Virumaal. “See on olemas enamikus patrullautodest ja politseinikud saavad seda kasutada, et pimedal ajal inimene autojuhtidele nähtavaks muuta,” selgitas Hindreus ja täpsustas, et vahendit pihustatakse rõivastele ainult inimese loal. Pesus tuleb sprei maha ega riku riideid.