Märtsis 1999 tekkis õrn lootus, et kui Pärnu haigla kord uude hoonesse kolib, võib vanasse asuda vanglate keskhaigla. Pärnu linnale oleks selline variant sobinud väga hästi. Tollane Pärnu maakonnaarst Guido Ratnik oli optimist, kes uskus, et ideaalis on uus haigla valmis 2000. aasta lõpul, aga reaalsem tundus 2001. aasta algus. Vanglate keskhaigla Pärnusse toomist toetasid nii linnavalitsus kui -volikogu, sest kasu töökohtade lisandumisest oli ilmselge.