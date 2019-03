Professor tutvustab tuuril Eesti maalikunstnikke

Reaalsus on meie tajude ja kujunenud arusaamade konstruktsioon, mis vaistlikult pürgib ideaali suunas. Kuidas suunata oma mõtteid ja leida ideaali maailmas, mis on kõike muud kui julgustav ja eetika kriteeriumidki teisenenud?

Skulptor Louise Bourgeois on öelnud, et olla kunstnik, tuleb eksisteerida vaikuse maailmas. Kas maalikunstnikel on praegu luksust viibida oma siseilmas või on otsustav hetk kuuldavaks teha oma sõnum selle kohta, mis toimub?