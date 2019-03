Selgusid Pärnumaalt Koolitantsu finaali pääsenud

Juubeliaastal on festivali teemaks “Tants on suurem kui elu” ning seetõttu asetati põhirõhk tantsu- ja kehakeelele. Reglement palus loobuda suurtest lavakujunduse elementidest ning kasutada soovi korral vaid rekvisiite, mida

Peakorraldaja Raido Bergsteini sõnutsi on ümmarguse numbriga festivalil olnud väga viljakas ja elamusterohke hooaeg. “Osalejate ja tantsude arv on paari viimase aasta jooksul mõnes maakonnas kahe- või suisa kolmekordistunud ning on ka lootust, et saame tulevikus avada tantsupäeva maakondades, mis praegu esinevad veel koos naabermaakonnaga.” Bergstein avaldas lootust, et Koolitants puudutab tantsurahvast ja pakub samu väärtusi ka saja aasta pärast.