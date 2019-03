Avo Keel: Mind on eksponeeritud sellisena, nagu oleksin tige või kade selle peale, et Saaremaal on paksem rahakott

Peatreener Avo Keel, palju õnne! Seeria eel te vist ei uskunud, et see pull nii kiiresti ehk 3:0 lõpeb?

Tõepoolest, kui keegi öelnuks, et me võidame 3:0, oleks see suhteliselt palju küsimusi tekitanud, vähemalt minus.

Mis oli võidu võti?

Meil puudus kolmes mängus see, mida vahetevahel oleme ikka olnud sunnitud kogema: kui on raske moment ja vastane on mingis geimis nelja–viie punktiga ees, jääme sellisesse ooteasendisse, et mängime küll, aga vaatame, mis saab. Vahetevahel on puudunud selline täisvõitluslik olek platsil. Nüüd ei märganud, käed rippus, seismist.