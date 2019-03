Linnavalitsus saatis volikogule arutamiseks Pärnu uue silla planeeringu

Volikogu suurima opositsioonijõu Reformierakonna rahvasaadik Jüri Lebedev nentis, et volinikeni pole eelnõu veel jõudnud ja seetõttu ei õnnestu sellele hinnangut anda. “Kui see jõuab kas majandus- või planeeringukomisjoni, saame selle kohta rohkem infot. Umbes nädal enne volikogu istungit toimub meil juhatuse ja fraktsiooni koosolek ja siis kujundame ilmselt seisukoha selles küsimuses,” märkis Lebedev.

“Mis aga Kesklinna silda puutub, siis aktiivse jalgratturina leian, et selle laiendamine on küll väärt mõte,” avaldas Lebedev arvamust.

“Omakeskis arutades panime veel tähele seda, et Kesklinna silla remont peaks valmis saama vahetult enne järgmisi kohalikke valimisi,” muigas Lebedev.

Linnavalitsuse meedianõuniku Teet Roosaare teatel on sillakoridori paikapanek vajalik silla ja sellega seotud tänavate ja ristmike edasiseks planeerimiseks. Sillakoridori lahendus näeb tulevikus ette Rääma 23 hoone lammutamise. Sillakoridori kesklinnapoolses osas on vaja lammutada Lai 26 ja selle abihoone.

Planeeritavale sillale pääseb Rääma poolt Raba tänava või Rääma tänavale rajatava ringristmiku kaudu. Kesklinna poolt on võimalik sillale sõita Laia tänava kaudu Riia maanteelt või Laialt tänavalt Aia tänava pikenduselt. Sillalt mahasõit on plaanitud vaid Lai tänavalt südalinna poole või läbi politseimaja ja päästeameti hoovi rajatava tänava kaudu Pikale tänavale. Politsei- ja päästeteenistus on kavas kolida Tammsaare puiestee äärde ehitatavasse sisejulgeolekukompleksi.