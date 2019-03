Tõstamaa vallavalitsus ei näinud Kõpu-Kavaru tee mustkatte alla viimiseks võimalust või vajadust. Nüüd on probleem Pärnu kaelas.

Istun Suigu bussis ja mõtlen, et riigiteede majandajatele on kevad ilmselt hirmutav aastaaeg, mis peaks jääma vahele. Sellepärast, et rahakott ei jõua sellelgi sajandil järele kruusateede remondile, rääkimata nende asfaltimisest.