Kadri Simson: Olukorrast riigis pärast valimisi

Pärast valimistulemuste selgumist oli ilmselge, et sellist valitsusliitu, mille puhul saanuks surmkindel olla, et see pälvib Keskerakonna valija täieliku heakskiidu, ei õnnestu luua. Rahvas on kõnelnud ja seega jätnud meile oma lubaduste täitmiseks vaid kolm valikut.