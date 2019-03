Mõnekümne aasta tagune riidedefitsiit enam ei kimbuta. Pigem tuleb kohalike abiorganisatsioonidega suheldes välja, et uputakse rõivakuhilaisse. Kodu- ja välismaalt tuleb annetusi niivõrd palju, et kohalikud ühendused ei saa kõike vastu võtta. Pole lihtsalt vaja.

Pärnu laste ja noorte tugikeskuse juhataja Ülle Männiste rääkis, et nende poole pöördutakse üpris palju sooviga annetada lastele riideid ja muid esemeid. Kuid suuremal osal juhtudest on nad sunnitud “ei” ütlema, sest puudub vajadus või tuuakse kottide viisi kasutuskõlbmatuid esemeid. Näiteks alles hiljuti pakutud tugikeskuse lastele surnud vanaema vanu riideid. “Siinkohal tasub meeles pidada, et tugikeskuse lapsed on nagu tavalise pere omad: käivad samas koolis, huvialaringides,” märkis Männiste. Asjad peaksid olema tänapäevased ja korralikud.