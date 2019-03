Tuhapuisteala lahendaks vanurite mure

Abilinnapea Siim Suursild võttis uue teema lähemalt ­uurida ja tõdes, et kui Eesti seadused reguleerivad väga täpselt surnukehaga tehtavaid toiminguid, siis tuhka see ei puuduta.

Audru kirikuõpetaja Tiina Janno oskas tuua Soome näite. Seal on puisteala piiritletud metsa- või maatükiga, konkreetseid platse ei ole, on puuderühm, kivid, muru, mustikavarred, kuhu vahele tuhk puistatakse. Alal liigutakse ainult tuha puistamiseks, muul ajal mitte. Platsi servas on näiteks kivid, kuhu saab panna plaadikese lahkunu nime ja daatumitega, seal on küünla paneku ja istumise koht. Tõsi, puisteala kasutamine ei pruugi olla tasuta.