Šotimaalt pärit Andrew Ernest Watson Weightman-Pilv jõudis Eestisse armastuse tiivul: tal on siin abikaasa ja lapsed. Ajasime juttu nädal tagasi, kui Briti peaminister Theresa May saavutas Brüsselis kokkuleppe, et brittidel on valida lahkumiseks 12. aprilli ja 22. mai vahel. Üleeile hilisõhtul hääletas Briti parlament Brexiti uueks tähtajaks 12. ap­rilli.