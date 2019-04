Riia maanteele pannakse soojatoru paigaldamiseks ajutine sild üle kaeviku

AS TREV-2 Grupp rekonstrueerib praegu seitset teeületuskohta, mis asuvad Riia maantee ja Liiva tänava, Riia maantee ja Kastani tänava, Riia maantee ja Kännu tänava, Riia maantee ja Saare tänava, Jannseni ja Havi tänava, Pika ja Pühavaimu tänava ristmikul ja Mai 28 ees. Pärnu linnavalitsuse teatel ehitatakse ülekäiguradadele ohutussaared, paigaldatakse jalakäija teele astumisest märku andev ohutusvalgustus ja uuendatakse liikluskorraldust.

Sarnased, kollaste LED-tuledega ümbritsetud liiklusmärgid on kasutusel Mai ja Laine tänava ristmikul. Seal on liiklusmärgid paigaldatud kogu tee ulatuses ja põlevad nii öösel kui päeval, uutel sebradel sütivad hoiatustuled ainult pimedal ajal tee keskele paigaldatava liiklusmärgi ümber.

TREV-2 Grupi Pärnu esinduse juhi Andres Kogeri sõnutsi soovib ettevõte tööd niiviisi lõpetada, et aprilli lõpuks tuled liiklusmärkide ümber vilguksid ja mai keskpaigaks oleksid teeületuskohad koos uue tänavakatte markeeringuga valmis. Praegu on seitsmest teeületuspaigast kuuel teeservadesse uued valgustid paigaldatud ja tee keskele on pandud mastid, mille külge seatakse vilkuvate LED-tuledega liiklusmärgid.

Ohutussaared on jõutud ehitada Riia maantee ja Saare tänava ning Riia maantee ja Kännu tänava ristmikule. Ülejäänud ohutussaared peale Kastani tänava ristmiku oma on kavas valmis saada järgmise nädala alguseks. Ehituste juures on tunnikiirust piiratud 30 kilomeetrini ja kehtib ajutine liikluskorraldus.

Kõige hiljem uuendatakse Riia maantee ja Kastani tänava ristmiku teeületuskohta, sest paigaldatakse soojatoru. “Selleks, et toru saaks tee alla ühes jupis ja seda tee keskel ei jätkataks, kaevatakse Riia maanteele täies pikkuses kraav. Neljast sõidurajast kaks pannakse kinni. Hakatakse sõitma üle ajutise silla. Kui ühel sõidusuunal on tööd valmis, võetakse ette teine,” selgitas linnavalitsuse liiklusspetsialist Toomas Tammela.

Ajutine sild on nii tugev, et sellest pääsevad üle raskeveokid ja bussid. Sellist lahendust on Tallinnas ja mujal kasutatud, kuid Pärnus tehakse seda esimest korda.

Soojatoru on kavas paigaldada 15.–18. aprillini ehk ülejärgmise nädala esmaspäevast neljapäevani. Pärast soojatoru paigaldamist saab TREV-2 Grupp uuendada Riia maantee ja Kastani tänava ristmiku ülekäigurada.

Kuna Pika ja Pühavaimu tänava ristmiku sebra ohutussaar paigaldatakse tee telgjoonest veidi kesklinna poole, pandi Pika tänava Riia sõidusuunale peatumise keelumärgid. Need jäävad sinna pärast ehitustööde lõppugi.