Video jõhkrast vägivallast Pärnu tänaval: lasterühmaga jalutanud naine sakutab mudilast nii jõuliselt, et laps sõiduteele kukub

Facebooki grupis Märgatud24 Pärnus avaldati täna video, milles on näha, kuidas ranna rajoonis lastega jalutav täiskasvanu sakutab üht mudilastest nii jõuliselt, et laps hooga pikali kukub.

Postituse saatja hinnangul on tegemist ilmselt lasteaiaõpetajaga, kes tõmbab lapse vastu maad ja karjub ta peale.

Pärnu linnavalitsuse alushariduse peaspetsialist Marga Napp polnud videot näinud, kuid märkis, et kui midagi sellist toimus, on see väga halb ja lubas homme hommikul asuda juhtunut põhjalikumalt uurima.