USA rulastaarid väisavad Pärnumaad

Armant ja Hatchell on praegu ringreisil Eestis, Taanis ja Soomes. Ameeriklanna Armant on Soome juurtega ja esindab meie põhjanaabreid 2020. aasta suveolümpial Tokyos. Staarid on tihedad külalised X-mängudel ja võitnud sealt nii mõnegi medali.