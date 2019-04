Sirle Matt: Kas koduaias võib siis lõket teha või ei?

Kogu riigis kehtivad lõkketegemise suhtes üldised tuleohutusnõuded, kui kaugel see peab asuma majast ja metsast. Peale selle ei luba keskkonnakaitsenormid lõkkesse panna olmeprahti: plasti, pakendeid, rehve. Kõik on arusaadav. Ent valla- või linnavalitsus võib seada lisapiirangud, näiteks keelata lõkketegemise koduhoovis üleüldse. Rangemad lisapiirangud on kehtestatud enamasti linnades, kus majad tihedalt üksteise kõrval.