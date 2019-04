9. jalaväepolk Narva rindel

Narvas täiendati polgu isikkoosseisu. 1. diviisi tagavarapataljonist saadi 103meheline rood ja Narva kaitsepataljonist 112 sõdurit. Siiani oli polk koosnenud ainult pärnumaalastest. Seda näitab sõja kestel lahingutes langenute, haavadesse ja haigustesse surnute nimestikki. Paraku pole kõikidel märgitud koduvalla nime, aga kättesaadavatest andmetest nähtub, et mõlema Vändra valla mehi on nimekirjas 18, torilasi 12, kaheksa meest on nimekirja andnud Orajõe, Taali ja Sauga vald, Audru vallast seitse meest, pärnakaid kuus. Rääma, Kaisma ja Uulu vald kaotasid neli meest.