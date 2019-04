Pärnu meenemüntide lugu

Täpselt 20 aastat tagasi andis Pärnu Postimees teada, et Pärnul on suveniirmündid, mille esiküljel on Lydia Koidula kuju koos tema sünni- ja surmadaatumiga ning tagaküljel Pärnu linna vapp ja kiri “Eesti suvepealinn Pärnu” ja aastaarv 1999. Mündi idee viis ellu spordiajakirjanik Enn Hallik, kes oli mõelnud, et kui Põltsamaal ja Paides on oma meenemünt, miks ei võiks see olla Pärnulgi.