Pärnu linnapea tõttas avakõne järel sinilille ostma

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ütles, et Pärnu ajaloolise sünnipäevaga üheaegselt algab siit Sinilillekampaania, mis tunnustab kõik veterane, kes on seisnud Eesti iseseisvuse eest ja käinud missioonidel, kahjuks on nende hulgas vigastada saanuid. Meer tunnustas kohaletulnuid, kes on väljas oma tehnikaga, aga ka jooksjaid, kes annetavad stardimaksu heategevusliku sinilillekampaania toetusena ning arvukaid uudistajaid.

„Teame, et ajaloos on olnud halbu aegu, kui Eesti ei ole olnud vaba, aga mida rohkem on selliseid inimesi, kes hoiavad oma riiki, on valmis seda kaitsma, seda kindlamalt meie riik seisab ja seda julgem on meil elada,“ rääkis Pärnu linnapea ja lubas kohe tõtata Naiskodukaitse telgi juurde sinilille annetust tegema.

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ütles, et Pärnu ajaloolise sünnipäevaga üheaegselt algab siit Sinilillekampaania, mis tunnustab kõik veterane, kes on seisnud Eesti iseseisvuse eest ja käinud missioonidel, kahjuks on nende hulgas vigastada saanuid. FOTO: Lilli Tölp

Kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Indrek Sirel tänas Kaitseväe nimel kõiki, kes on tulnud sel laupäeval avama sinilillekampaaniat ning veteranide nimel toetuse eest.

„Toetust tunneme iga päev, aga aprillis, kui sinililled hakkavad õitsema, on seda eriti tunda ja uskuge mind, seda toetust on vaja, on vaja nendele, kes me oleme tegevteenistuses, on vaja nendele, kes on teenistuse lõpetanud ja elavad oma tavalist elu, on vaja nendele, kes on missioonidel ja nendele, kes valmistuvad esimeseks missiooniks. Nad teevad seda rasket sõduritööd ja selle eest anname nendele au,“ kõlas kindralmajori jutt üle teatriesise suure platsi ning ulatus parkigi, kus jätkus lastejooks.

MTÜ Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingu juhatuse liige veebel Rasmus Penno tõdes, et aastatega on sinilillekampaaniast saanud tava ning sinillekampaaniast harjumus. Väikesed sinilillemärgid valmisid Sihtasutuse Hea Hoog vahendusel, neid tegid käsitööna erivajadustega inimesed üle riigi.

„Tänavu kevadel saame üheskoos sinilillemärgi kandmisega aidata kaasa vigastatud veteranide toetamisele, taastusravi seadmete ostmisele Lõuna-Eesti haiglale,“ jätkas kõneleja annetusena laekunud rahaga vajaduste katmise loetelu. „Naiskodukaitsjad viivad sinililled üle Eesti, suur aitähh kõigile, kes aiatavad oma panusega kaasa kampaania õnnestumisele alanud veteranikuul.“

Sinilillemärgi kandmisega saab aidata kaasa vigastatud veteranide toetamisele, taastusravi seadmete ostmisele Lõuna-Eesti haiglale. FOTO: Lilli Tölp

Eesti on üle 3000 veterani, kes on 1995. aastast Kaitseväe koosseisus osalenud rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel või saanud vigastada kodumaal teenistuses olles.