Pärnumaal panustasid riigikogu valimistel kampaaniaasse omast taskust enim Eesti 200 ja Keskerakonna kandidaadid

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni lehel avaldatud valimiskulude aruannetest ilmneb, et Tali valimiskampaania maksis 14 136 eurot, millest ta on tasunud 8208, mille panustas Tali kampaaniasse omast taskust. Aruande järgi on tal valimiskampaania eest tasumata arveid 5928 euro eest.