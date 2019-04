Esimene Pärnumaale rajatav minibussijaam sai ehitusloa

Pärnumaa ühistranspordikeskus (PÜTK) kavatseb minibussijaama ehitada Audrusse, Kilingi-Nõmme, Torisse, Tootsi, Koongasse, Lihulasse ja Aresse. Vändra bussijaam on plaanis ajakohastada ulatuses, mis täpsustub pärast minibussijaamade ehitushinna selgumist.

Ettevõtmiseks on mõeldud 592 000 eurot, millest 503 200 annab riigi tugikeskus. Täpne ehitushind pole veel teada, sest riigihankeid pole välja kuulutatud. PÜTKi arendusjuhi Taimo Tammelehe teatel kavatsetakse seda teha lähiajal.

„Teeme kõik endast oleneva, et viis esimesena nimetatud minibussijaama saaksid sel aastal valmis. Projekt peab olema ellu viidud 2020. aasta septembriks,“ rääkis PÜTKi juhataja Andrus Kärpuk.

Audru, Kilingi-Nõmme, Tori, Tootsi, Are ja Koonga minibussijaam tehakse tüüpprojekti järgi, mis on valminud arhitektuuribüroos Luhse & Tuhal. Lihula bussiootekoda tuleb muinsuskaitsenõuete tõttu teistsuguse välimusega ja Vändra bussijaam rekonstrueeritakse.

Tüüpprojekti järgi on ühekorruselistes minibussijaamades 24,5ruutmeetrine köetav ootesaal, millest ühel pool asub jalgrattahoid ja teisel pool katusealune pingiga ooteala. Ootekotta mahub 20 inimest ja korraga peatub selle juures üks buss.

Kärpuk on varem avaldanud, et ootekodade projekti koostamisel on arvestatud ka erivajadustega inimestega. Tänu aasta teisest poolest kasutusele võetavate astmeteta maabussidele ja invavõimekusega Pärnu bussijaamale paraneb märgatavalt nende pääs ühissõidukitesse.