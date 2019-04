Sindi paisu lähedalt jõest päästetud hunt teeb Eestile tiiru peale

Mõni päev pärast Pärnumaal vabaks laskmist näitasid jälgimisseadme andmed, et susi oli põrutanud Raplamaa kanti, avastades mõnda aega Kesk-Eestit. Umbes poolteise nädala eest uitas teine aga juba Peipsi kandis, siis võttis suuna tagasi Kesk-Eestile, kust suundus Lääne-Virumaale.

Loodusseaduste kohaselt tuleb noorel üksikul hundihakatisel leida endale vaba ja sobiv elupaik ja kõrvale kaasa, kellega pesa punuda. Kuulsaks saanud metsapeni on alles nooruke, vaevu aastane. Ühte piirkonda kinnitub ta Kübarsepa sõnutsi kuskil esimese ja teise eluaasta vahel. Ilmselt on villem elupaiga otsinguil, kuid paikseks jääda ei pruugi ta niipea. Praegu, kui jahihooaeg on äsja lõppenud, on Kübarsepa kinnitusel kõige soodsam aeg territoorium leida: küttimise tõttu on jäänud paljud paigad tühjaks.

Oma 20 aastat hunte uurinud ja kõnealusele isendilegi raadiosaatja paigaldanud Kübarsepp loodab, et susi kuskile Pärnumaa lähedale kanna kinnitab. “Oleks hea teda jälgida, praegu on ta nii kaugel,” märkis ta.

Samal ajal möönab hundiuurija, et ega Pärnumaal ole eriti vabu alasid, kus huntidel elada sobiks. Kõik, mis vähegi passiks, on hõivatud. Esimesed lähimad vabad kohad leiduvat Raplamaal Käru kandis, kuid sealt tuiskas võsavillem kohe algul suure kiirusega läbi. “Oleks selline seade, et saadad talle sõnumi: sealt on hundid kõik otsa saanud, sinna võib jääda, see on vaba ala,” naljatas Kübarsepp. Lisades, et üksikul hundil on ka võimalus saada juba olemasolevas karjas nii-öelda augutäiteks hukkunud ema või isa asemele. Kuid selleks olevat too kriimsilm liialt noor. “Tal pole mingit elukogemust. Tõsisemad hundimammad ei võta teda tõsiselt. Ta pole suguküpski,” tõdes Kübarsepp.

See, et noor susi ringi uitab ja ilmselt omale territooriumi otsib, on igati tavapärane. Sedavõrd suure ala läbimine on aga Kübarsepa meelest veidi kummaline. Nentides, et ega huntide rändega seonduvat väga hästi tuntagi. Rohkem teatakse tüüpilisi asju: mida hundid söövad ja millal poegivad. Rännet on keeruline uurida, seega, raske öelda, mis on normaalne.