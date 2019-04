Pärnumaa mees lippab Keenias

Harjutate praegu Keenias. Kas tõesti peidab Keenia endas tõsiste jooksuharrastajate silmis mingit x-faktorit?

Olen Keenias esimest korda ja treenin väikeses, rahvaarvult Pärnu-suuruses linnas Itenis. Nagu Otepää Eestis toimib Iten Keenias sportimise tõmbekeskusena. Itenist on pärit või siin treenides on saanud tuule tiibadesse väga paljud maailmarekordiomanikud, tiitlivõistluste medalivõitjad ja olümpiasangarid 800 meetrist maratonini. Minugi puhul mängis alateadvuses teatud ürgne kutse ja eelmisel suvel tegin siiatuleku otsuse ära.

Treeningutingimused on tõesti head, kuid andkem enesele aru, et selliseid kohti on ju maailmas veel. X-faktorit siin kindlasti peidus pole. Jooksjad elavad väga lihtsat elu: kui on trenn, tehakse tublisti tööd, ja kui puhkus, puhatakse pigem topelt. Kuigi vihm on praegusel aastaajal haruldane, jäetakse trenn sajuga hoopis ära.