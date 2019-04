Igale huvilisele nähtav on nii kunagise Häädemeeste valla kui uue, suurema, Tahkurannaga liitumisel tekkinud Häädemeeste ühendvalla veebileht. Praeguseks on likvideeritud valla veebiküljel siiski märge, et seda enam ei uuendata, ja avatud otsetee aasta eest tekkinud samanimelise omavalitsuse infoväravani.

Häädemeeste vallavanem Karel Tölp põhjendas vanade veebilehtede jätkuvat avaldamist, et neis leidub infot, millele on vaja veel ligi pääseda teiste seas vallaametnikel endal. Tema hinnangul on suur probleem, et aegunud veebilehte ei anna peita, nii et see oleks kättesaadav üksnes vallatöötajaile.