Läbisõit Pärnu teedel vähenes viiendat aastat järjest

Linnade läbisõit on aasta-aastalt kasvanud peamiselt kahe suurlinna pärast. Tallinnas ja Tartus on kasv olnud 6–8 protsenti aastas. Muudes linnades on kasv olnud minimaalne või on läbisõit natuke vähenenud. Pärnus vähenes see aastaga kahe miljoni kilomeetri võrra ja oli 104 miljonit kilomeetrit.