Galerii: jube algus, vägev lõpp! Korvpallurid asusid Rapla vastu veerandfinaalseeriat juhtima

Pärnu loots Heiko Rannula pidi juba nelja minuti möödudes aja maha võtma, sest tema hoolealused polnud ühtki punkti visanud. Rapla juhtis minut hiljem liider Dominique Hawkinsita, kes vigastas treeningul hüppeliigest ja kelle hooaeg võib olla lõppenud, juba 10:0. Pärnakad said silma pähe alles üheksandal (!) katsel ja kohutava visketabavusega (1/11) avaveerand lõppes skooriga 8:20. Sadam teenis lõviosa punkte vabavisetest, kus tabas kuus kümnest.

"Raplal on küllalt kvaliteeti, et ühe mängija mängija puudumine neid ei mõjuta," arvas Rannula mängujärgses intervjuus, viidates Hawkinsile. "Ma ei tea, kas Chatmani kohta saab öelda, et ta oli näost valge, aga mängu alguses olime suures krambis. Kas olime ülehäälestunud, aga Rapla mingit imeasja ei teinud. Võit tuli läbi suure võitluse, pingilt sekkus hästi Rannar Raap, kes tõi uue hingamise. Kapteni mäng."