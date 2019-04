Kolledži esindajad käisid Soomes oostöövisiidil

Liis Juustu sõnutsi toimub oluline osa õppetööst Haaga-Helias inglise keeles, sealhulgas bakalaureuseõppes, sest üha sagedamini on Soome ettevõtete rahvusvahelistumise tõttu ettevõtete töökeel inglise keel. Juust lisas, et Haaga-Helia on hea näide edukast koostööst nii Soome tippfirmade kui väikeettevõtetega. Viimasena mainitud kaasavad palju tudengeid. Igal aastal kasvab Haaga-Heliast välja umbes 50 idufirmat.

TÜ Pärnu kolledži esindajad käisid Soomes koostöövisiidil. FOTO: TÜ Pärnu kolledž

Garri Raagmaa ütles, et Haaga-Helia profiil on küllaltki sarnane TÜ Pärnu kolledžis pakutavaga ja omavaheline koostöö on väldanud ennekõike õppejõudude ja tudengivahetusena juba ligemale 20 aastat. “Et nii TÜ Pärnu kolledžil kui Haaga-Helial on lähiajal kavas radikaalne õppekavade reform ja intensiivsem rahvusvahelistumine, on enam põhjust koostööd laiendada,” sõnas Raagmaa.

Tiheda külastusprogrammi raames tutvuti Haaga ja Pasila kampuses tosinkonna õppejõu vahendusel uusimate tehnoloogiatega, arutati rahvusvahelistumist ja õppekavade uuendamist.

Raagmaa lisas, et Pärnu kolledžil on soomlastelt õppida ennekõike ettevõtluskoostööd.

TÜ Pärnu kolledži esindajad käisid Soomes koostöövisiidil. FOTO: TÜ Pärnu kolledž

Haaga-Helias õpib 10 500 üliõpilast, kellest 1100 on välis- ja 600 vahetustudengid. Õppejõude on Haaga-Helias üle 600 ja rakenduskõrgharidust antakse ärijuhtimises, ITs, turunduses, meediatöös, turismi-, hotelli- ja spordijuhtimises.