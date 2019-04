Ronaldo kübaratrikk tõi Vaprusele viienda võidu järjest

Vaprusel on nüüd kuue mänguga viis võitu. Avavoorus jäädi alla täiseduga jätkavale Tallinna Legionile, kes täna võitis FC Elvat 4:1. Suurepärast hooaega teeb Tiismaa, kellel on kuue mänguga üheksa tabamust. Sellega on ta esiliiga suurim väravakütt.