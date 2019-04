Galerii: Pärnu korvpallurid läksid vastasele kohe kõri kallale ega lasknud mängu lõpuni lahti

Samal ajal kui pealinnas on "Kõigi Eesti laul", on siinsete korvpallurite missioon näidata, et vähemalt väike osa Pärnust, 420ruutmeetrine ristkülik kohalikus spordihallis, pole kõigi Pärnu. See on siinse korvpalli esindusmeeskonna jagu.

Lust on vaadata, kuidas mehed õhust lauapalle jõuga alla tirivad, iga palli pärast järeleandmatult võitlevad ja iga hinna eest mänguvahendit korvi saada püüavad. Hinge võtab kinni, kui Justin Alston ja Dmetre Rivers üksvahe palli ülevalt jõuga läbi korvirõnga virutavad.

Aga ega vastane ole halvem. Põrmugi ei taha nad nende oma kodus veerandfinaalseeria avamängu võitnud suvepealinlastele midagi niisama kinkida. Rapla vastu pole kunagi lihtne. Vastupidi: päris raske on.

Rivaal hakkab vastu seda enam, et vähemalt selle hooaja eelmiste Pärnu kodumängude mõistes rohkearvulise publiku hulgas on vaata et terve sektori jagu punasesse riietunud Rapla fänne, kes ennastunustavalt kaasa elavad, hullunult trumme taovad ja kogu kopsujõuga pasunaid puhuvad. Ega neil jää muud üle, sest paar sektorit mere pool teevad Pärnu andunud fännid ju täpselt sedasama.

Tasavägise avaveerandi võidab 15:14 Pärnu.

Teisel veerandil on kodumeeskonnal mõni õnnestumine rohkem. Nii lähevad tiimid poolajapausile Pärnu 39:32 juhtimisel.

Kohati ei tundu vaatepilt korvpallimängu, vaid suisa sõjana. Iseäranis tugeva paralleeli vaenutegevusega saab tõmmata siis, kui kohtunikud peavad minema lahtise palli pärast põrandale võitlusse sukelduvaid sportlasi lahutama.

Õhk on pinevusest paks. Trumminuiad löövad üha intensiivsemalt ja üksvahe tundub, nagu süda puperdaks nende löökidega ühes rütmis.

Peale sitkusele kaitses paistab Pärnu silma kavalusegagi. Näiteks teise poolaja alguses suudab üks pärnakaist vastase kahel rünnakul järjest end kenasti kahe jalaga paika sättida, et rivaal saaks vastu teda rammides oma statistikasse isikliku vea juurde kirjutada.

Vahe sujuvalt aina käriseb. Pärnu poolehoidjate õnneks, sest just kodumeeskonna sportlased on need, kes käristavad. Enne viimast veerandit on Pärnu edu 60:41.

Pool minutit enne mängu lõppu on kodumeeskonna fännisektor püsti. Kümmekond sekundit hiljem seisab vaata et terve saal. Vaid Rapla fännid veel istuvad.

Lõpusireeni kõlades skandeerib rahvas püsti seistes. Rõõmsad väljakuperemehed ruttavad fänne tänama ja nendega üheskoos rõõmustama. Rapla poolehoidjadki ei jäta omasid tunnustava aplausita.