Pärnakaid kutsutakse avastusradadele

Kuu lõpuni on igas maakonnas avatud vähemalt üks õpperada, mille läbimist looduses toetab nutiseadme veebilehitsejas töötav Avastusraja rakendus. Igal rajal on vähemasti 15 kontrollpunkti, kus osalejad saavad küsimustele vastates oma teadmised proovile panna ja uut infot piirkonna loodus- ja kultuuriobjektide kohta. Raja läbimine ja ülesannete lahendamine võtab kuni poolteist tundi.

Pärnumaal on avatud üle kümne avastusraja, näiteks on Pernova hariduskeskus avanud raja, kus osalejad saavad tutvuda päikesesüsteemiga ja lahendada teemakohaseid ülesandeid. “Peagi algaval looduskaitsekuul on sel aastal läbiv teema igaühe loodushoid. Tänavu on kõigil avastusradadel mõni selline ülesanne, mis suunavad matkaja mõtlema, mida igaüks meist saab looduse heaks iga päev teha,” selgitas keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja Maris Kivistik.