Hommikul sordib asjalik vares Pärnu kunagise linnapea Oscar Brackmanni büsti lähedal pargis prügi, tuuseldab kastiavas ja loobib noka vahele kõlbmatu taara laiali. Vares on tark lind ja sellepärast on ta pilt jäätmekäitlusfirma Paikre logolgi. Pargikoristaja viibutab vaagu poole sõrme ja too kaob lähima põlispuu suunas. Paari minuti pärast on luud prahist üle käinud ja silmariivav sodi tööletõttaja silmist kadunud.