Pildid: Riia maanteele pandi soojatorude paigaldamiseks ajutine sild

Tööde ajal on neljast sõidureast kaks suletud. Kui ühel sõidusuunal on tööd valmis, võetakse ette teine.

Pärnu linnavalitsuse teatel on ajutine sild sedavõrd tugev, et sellest pääsevad üle raskeveokid ja bussid. Sellist lahendust on Tallinnas ja mujal kasutatud, kuid Pärnus tehakse seda esimest korda.