Luitejooksu korraldajad seisavad silmitsi tavapäratu olukorraga

Kui esiti öeldi välja, et end saab üritusele kirja panna 17. aprilli ehk homseni, siis suure tõenäosusega on selleks ajaks kohad täis ja registreerimine suletakse. Korraldusmeeskonna otsus rakendub juhul, kui stardiprotokolli on kantud 790 jooksjat, 190 ajavõtuga retkel ja 90 ajavõtuta retkel osalejat. Koertejooksule, -retkele ega lastejooksule kirjapanekut otsus praegu ei mõjuta.

Täna kella 11 seisuga oli saadaval veel 32 kohta: jooksule 17, ajavõtuga käimisele kaheksa ja ajavõtuta käimisele seitse. Juhul, kui jääb vabu kohti või mõni liikuja ei tule Rannametsa düünide vahele kohale, saab end kirja panna kohapealgi. Peakorraldaja Vahur Mäe arvas, et pärastlõunaks on piletid otsas.

Kahe Silla klubi üritused on varemgi välja müüdud, kuid need on pigem harvad juhud. “Heas mõttes on see vahel probleem. Tuleb ka selliseid otsuseid vastu võtta [registreerimine kinni panna], kui piir tuleb kätte. Oleme varunud kindla koguse [medaleid, rinnanumbreid], mis tuleb pikalt ette tellida,” jutustas Mäe, tõdedes, et sama “murega” seisavad silmitsi mitu korda suuremad spordiüritused. Näiteks Vasaloppet, mis pakub lojaalsusprogrammi ehk kindlat kohta stardis nendele spordisõpradele, kes viimase viie aasta jooksul sarjas osalenud vähemalt kolmel korral.

Mäe arvas, et suure menu on tinginud aastatepikkune Kahe Silla klubi töö. “Kindlasti mõjutab suhteliselt ilus varakevad, mullu oli lund veel aprilli teise nädalani. Tänavu on Pärnu kergliiklusteed juba liikujaid täis. Medalgi mõjutab: nüüd anname neid välja igal üritusel. Varem küsiti meilt, et miks te ühel sündmusel annate, aga luitejooksul mitte? Tulime nüüd osalejatele vastu.”

Nagu mullu ootab neid, kes läbivad kõik kolm (luite-, ranna- ja Jüri Jaansoni kahe silla jooksu) mõõduvõttu, neljaski medal.