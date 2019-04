Näsiniin

Kes on aprillis metsa sattunud, on ehk silmanud üht meie metsade kaunimat õitsejat – näsiniint. Erklillade õitega põõsas hakkab lehtedeta metsas juba kaugelt silma. Õite värvilt ja kujult meenutab näsiniin pealiskaudselt vaadates sirelit. Seetõttu on rahvasuu kutsunud seda põõsast vahel metsasireliks. Teda leidub igas Eesti nurgas, kuid kõikjal pigem vähe: see taim eelistab viljakamaid kasvukohti.