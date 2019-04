Kingalooja Onu Paul: disaineriks ma end ei pea

Kui Valliveere ettevõtjana alustas, Eesti turul säärase tallaga kingi ei müüdud. Lisati ka värve, sest tollal müüsid poed peamiselt musti kingi. “Tee korraliku toodanguni nõudis kooliraha ja aega,” tõdeb erialase hariduseta Valliveere, kes leiab, et disaineriks on teda palju kutsuda. “Pigem konstruktor või idee autor.”

Kaubamärgi looja töö on otsida sobivad jalatsimaterjalid ja tallad. Kui kõik vajalik hangitud, laseb ta teha näidised ja kui needki valmis, läheb kingamudel tootmisse. Korraliku tehase leidmine oli aeganõudev protsess, kuid nüüd on see leitud: Hiinas. “Seal on mugav toota, sest Hiinas on terved linnad, mis kingateemaga tegelevad,” seletab Uncle Pauli looja.