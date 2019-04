Nädalast jäi kõlama: Kaks kõnet

“Uus koalitsioon võib olla sisutühi, aga on demokraatlik. Me ei lase juhtida meie riiki seisakusse ja vihkamisse. Kõne pole alistumisest. Teatasin meie vastuseisu algusest,” kuulutas Kallas. Ja nõnda edasi. Ikka konfrontatsiooni ja lõhestamise vaimus. Häältega 53:45 lükkus Kallase valitsusjuhiks saa­mine edasi. Opositsioon võib olla konstruktiivne, kuid praegu paistab, et Reformierakonna ja sotside vastasleer eelistab pigem ebakonstruktiivsust. Sellises õhkkonnas on Reformierakonna populaarsuse järsk tõus arusaamatu.