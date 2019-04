Galerii: kevadpidu kutsus Pärnu vanalinna

Ürituse eestvedajad Tiina Tõns ja Elve Pedastu Eesti moe poest Siluett korraldavad üritust eelkõige selleks, et just pärnakaid vanalinna meelitada. Turistile on siinkandis jalutamine loomulik, kuid kohalikke näeb nende sõnutsi vähem. Nii otsustati kevadpeoks kohale kutsuda eri laadalised, pakkudes nii käsitööd, toitu kui tehnikakaupa.