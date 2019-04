Unustage toiduvärvid, lihavõttemune saab värvida kohvi, sibula ja veiniga

Eestlasele pole munapühad vaid religioosne tähtpäev, mil tähistatakse suure paastu lõppu, vaid samuti märk kevade tulekust. Folklore.ee märgib, et lihavõtted on Euroopas ja Eestis eelkõige seotud munade värvimise, kinkimise ja söömisega. Tava tähistab uut elu ja kestvust. Rahva seas tuntakse muna kui loomise, viljakuse, kasvu ja tärkava elu sümbolit.

Lihavõttepühadega on seotud palju legende ja traditsioone. Uskumuste järgi tantsib sel päeval varahommikune päike ja vesi muutub minutiks magusaks. Samuti on olnud tavad, mida nii mõnigi siiani järgib, kindlustades edu ja tervise. Rahvatarkuse järgi keskendutakse kevadpühadel isiklikule edule: tuleb tõusta vara, et vanakurat ei saaks ruunanahka silmile tõmmata. Päikesetõusueelne silmapesu aga tagab tervise ja virkuse.